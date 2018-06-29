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جابر عصفور واصفا حسن البنا: صناعة غير مصرية .. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:21 م
جابر عصفور
جابر عصفور
هاني حسين
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إننا لا يمكننا الاعتراف بالجماعات السلفية، لأن مصر مكونة من شيخ الأزهر والبابا فقط، وتلك نقطة الخطر الوحيدة التي تمثل علامة استفهام لم يتم الإجابة عنها في 30 يونيو.

وأضاف "عصفور" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أيام الإخوان كان يتم تجهيز شيخا أخر للأزهر وهو عبد الرحمن البر".

وتابع قائلا:" فزعت عندما أحتل القرضاوي منبر الأزهر وبدأ يخطب في المصريين في ميدان التحرير، إضافة إلى فتح المجال للسلفيين للتحدث بحرية في كافة المجالات والتحقير من القامات الأدبية الكبرى مثل نجيب محفوظ ".

وهاجم الإخوان، قائلا: إيه علاقتكم بالإسلام .. ومين حسن البنا ده أصلا .. ده صناعة غير مصرية ".

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