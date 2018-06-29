محافظ السويس: أنشأنا 139 كيلو طرق بـ مليار و130 مليون جنيه

وجه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، رسالة تهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



واوضح المحافظ، خلال لقائه مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية شهدت محافظة السويس العديد من الانجازات، حيث تم إنشاء حوالي 139 كيلو مترا من الطرق ، بتكلفته مليار 130 مليون جنيه.



وتابع أحمد حامد: "تم العمل ايضا على انشاء بعض الكباري حيث انه خلال شهرين سيتم افتتاح كوبرى الجيش المصرى و كوبرى الكيلو 109 ومن المخطط أيضا إنشاء 2 كوبرى وهما كوبرى العوايد وكوبرى أعلى ميدان حسنى عويس لفك التكتل المرورى المقابل لنفق الشهيد أحمد حمدى.