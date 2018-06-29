دينا يحيى : مصر حققت 34 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

قالت الإعلامية دينا يحيى، إن مصر حققت 34 ميدالية متنوعة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى اسبانيا ، كما ان النشيد الوطنى المصرى عزف أكثر من مرة فى هذه البطولة ، مبدية سعادتها بما حققه الأبطال المصريين من انجازات كبيرة فى هذه البطولة .



وأضافت يحيى خلال برنامج « آخر الأسبوع » الذى يذاع على قناة « المحور »، ان هناك أبطالا كثيرين فى مصر نجحوا فى رفع اسم مصر عاليا وعزف نشيدنا الوطنى فى المحافل الدولية، متمنية ان يواصل الرياضيين حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة ورفع اسم مصر عاليا فى كافة البطولات.