عصفور: وزارة الثقافة كانت مركز انطلاق ثورة يونيو.. فيديو

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن مبنى وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر كان مركز انطلاق الثورة المصرية البيضاء فى ثورة 30 يونيو.



وأضاف "جابر عصفور" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " المثقفين كانوا مقيمين في وزارة الثقافة أيام الإخوان، وحاول الإخوان طرد إيناس عبد الدايم من دار الأوبرا المصرية لأنها سيدة، ولكن موظفي الأوبرا رفضوا تنفيذ القرار".



وأكمل:" أهالى الزمالك التفوا حول المثقفين والموسقيين القابعين فى دار الإوبرا ضد جماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع: "خرجت مظاهرة حاشدة من مثقفى مصر خارجة من دار الإوبرا لميدان التحرير، مردفا:"عقل مصر اليقظ هم المثقفين".