88 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الشهر الجاري

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.47 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الشهر الجاري، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.54% والعرب على 7.99%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



سوجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 88.10 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.85 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت المؤسسات على 52.48% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.52%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 258.04 مليون جنيه هذا الشهر.