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أخبار البلد

وزيرة سابقة: وقعت على استمارة تمرد لإنهاء ظلام الإخون

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:34 م
ثورة 30 يونيو - صورة
ثورة 30 يونيو - صورة أرشيفية
محــمـــد مجـــــدي
قالت الدكتورة ناهد العشري، وزير القوى العاملة السابقة، إن ثورة 30 يونيو هي «الحاجة الوحيدة الحلوة اللي في حياتنا»؛ لأنها أنقذت مصر من ظلام الإخوان.

وأضافت «العشري» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن 30 يونيو «نور» نوَّر في سماء مصر ليجلب لها الهداية بعد ظلام حكم الإخوان، وأنقذ مصر منهم.

واوضحت أنها وقَّعت على استمارة «تمرد» وهي في غاية السعادة ولديها أمل بأن هؤلاء الشباب سينجحون قائلة: «وقعت على استمارة تمرد وعندي أمل كبير في إنهاء ظلام الإخوان».

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