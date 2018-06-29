وزير الرياضة : فخور بأبطال مصر فى ألعاب المتوسط

أعرب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجاز الجديد الذى تحقق اليوم بحصد مصر ٤ ميداليات حيث فازت هداية ملاك ببرونزية التايكوندو فى وزن ٦٧ فى حين حقق سيف عيسى فضية التايكوندو فى وزن تحت ٨٠ كجم؛ بينما حقق رمضان درويش ذهبية الجودو ؛ أما لاعب الفروسية عبد القادر سعيد فقد حقق برونزية فى الفردى المختلط.



هنأ الوزير هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الفروسية ومطيع الزهوى رئيس اتحاد الجودو وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو.



قال الوزير: " فخور بكل ابطال مصر وإصرارهم على تحقيق حلمهم بالتتويج ورفع علم مصر؛ وأضاف:" وزارة الرياضة تدعم كل المجتهدين من الاتحادات واللاعبين الذين يشرفون مصر بانجازات وميداليات"



الجدير بالذكر ان مصر حافظت على المركز الخامس فى الترتيب العام بمجموع ميداليات ٤٢ ميدالية(١٥ ذهب/١١فضة/١٦ برونز).