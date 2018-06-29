محافظ السويس يبرز ما تم انجازه في مجال تطوير التعليم.. فيديو

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن المحافظة هدفت إلى تطوير التعليم عن طريق بناء المدارس وزيادة عدد الفصول لـ 380 فصلا، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 180 فصلا منهم بالفعل.



واوضح أحمد حامد خلال لقائه مع فضائية "أكسترا نيوز، أنه تم أنشاء أول مدرسة يابانية بمصر فى المحافظة، والتى ستبدأ الدراسة بها بداية العام الجارى وتم وضع حجر الأساس لمجمع المدارس اليابانية.



وتابع: "كانت المحافظة تعانى من كثافة الطلاب بالفصول ولكن تم العمل على إنشاء العديد من المدارس بحيث يصل عدد الطلاب لـ 40 طالبا فى فصل يسعهم دون مشكلة، لافتا إلى انه تم تخفيض سن قبول الاطفال فى رياض الاطفال لـ 4 سنوات و 3 شهور بدلا من 5 سنوات و 7 أشهر".