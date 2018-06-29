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أخبار البلد

المصريون بأمريكا يحتفلون بذكرى 30 يونيو في أكبر ميادين نيويورك

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:30 م
المصريون بأمريكا-
المصريون بأمريكا- ارشيفية
سعيد العربي
يقيم المصريون في نيويورك احتفالية بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بميدان منهاتن وتايم سكوير أكبر ميادين ظهر غد.

وتوفر الجالية أتوبيسات نقل مجانا لتجميع المصريين من مناطق بروكلين، كوينز، لونج ايلند، استاتن ايلند، نيو جيرسى، جورنال اسكوير، باترسون.

وقالت ايمان وهمان عضو الجالية المصرية بنيويورك، سوف يكون هناك احتفال كبير ووطني على انغام الأغاني الوطنية، ورفع أعلام مصر والهتاف باللعة الانجليزية حتى تصل الرساله لجميع وسائل الإعلام الأجنبى.

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