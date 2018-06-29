افتتاح الدورة الـ53 من مهرجان كارلوفي فاري بالتشيك

افتتحت مساء اليوم الدورة الـ 53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بمشاركة 12 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية.



وجاءت الافلام التي تمثل 16 دولة بينها تشيلي والصين ونيبال ومصر، ومن بينها 10 أفلام تعرض للمرة الأولى.



كما يتضمن المهرجان منافسة 12 فيلما وثائقيا ضمن مسابقاته الرسمية عن فئة أفلام "الشرق الغربي"، والتي تشهد هذا العام 7 أفلام من إخراج نسائي، وتشارك في المسابقة أفلام من إيران وروسيا وهنغاريا والتشيك واليونان وغيرها.