رئيس المالديف السابق محمد نشيد ينسحب من انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس المالديف السابق محمد نشيد اليوم الجمعة انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر التي كان مرشح حزب المعارضة الرئيسي فيها بعد أن أصدرت مفوضية الانتخابات قرارا بعدم أهليته للترشح.



وقال نشيد في تغريدة على تويتر إنه قرر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية وإنه سيعلن ذلك رسميا غدا السبت في مؤتمر للحزب الديمقراطي المالديفي الذي ينتمي إليه.



ونشيد كان أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في المالديف ويعيش حاليا في المنفى في سريلانكا.



وقال في تغريدة "قرار مفوضية الانتخابات غير قانوني ويجب محاسبتها".



وتشهد المالديف اضطرابات سياسية منذ إجبار نشيد على الاستقالة وسط عصيان من الشرطة في 2012.



وأدين نشيد باتهامات تتعلق بالإرهاب في 2015 وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عاما بعد محاكمة مثيرة للجدل والانتقادات.



وكان نشيد هو المرشح الوحيد في انتخابات الحزب في مايو .



ورفضت مفوضية الانتخابات قبول نتائج انتخابات الحزب التي رشح بموجبها نشيد وتعهدت باتخاذ إجراءات ضد الحزب بعد أن أدار نشيد حملته الانتخابية من سريلانكا.



كانت السلطات قد سمحت لنشيد في 2016 بالتوجه إلى بريطانيا للعلاج حيث حصل على حق اللجوء السياسي.



ومنذ العام الماضي يعيش في سريلانكا ويعمل على توحيد أحزاب المعارضة لهزيمة الرئيس الحالي عبد الله يمين.