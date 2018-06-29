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عصفور: إيناس عبدالدايم هي شعلة ثورة 30 يونيو .. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:37 م
جابر عصفور وزير الثقافة
جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق
حمزة شعيب
قال جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن دور المرأة المصرية فى ثورة 30 يونيو يبدأ من إيناس عبدالدايم والتى كانت مديرة دار الأوبرا وقتها، وحتى فلاحات المنوفية .

وأضاف "عصفور" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "المثقفين كانوا مقيمين في وزارة الثقافة أيام الإخوان .. وحاول الإخوان طرد إيناس عبد الدايم من دار الأوبرا المصرية لأنها سيدة، ولكن موظفي الأوبرا رفضوا تنفيذ القرار".

وتابع: "خرجت مظاهرة حاشدة من مثقفى مصر من دار الإوبرا لميدان التحرير، مردفا:"عقل مصر اليقظ هم المثقفون".

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