شاهد .. تدريب عسكري ألماني يتحول إلى كارثة

نشرت وسائل إعلامية، مقطع فيديو لصاروخ ينفجر فور إطلاقه من على متن سفينة تابعة للبحرية الألمانية في أحد التدريبات العسكرية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالسفينة الحربية.



ويظهر الفيديو اشتعال كرة نارية ضخمة وتطاير حطام وأجزاء من السفينة في البحر، إثر انفجار الصاروخ على متن السفينة الألمانية بالقرب من سواحل النرويج، وكانت السفينة البحرية تعمل بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية عندما حاولت إطلاق صاروخ ستاندرد كجزء من التدريب.



وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أنه بعد إعطاء الأمر بإطلاق النار تعطل الصاروخ وانفجر على متن السفينة مما أدى إلى إصابة اثنين من الضباط، موضحة أنه تم تشغيل نظام الإطفاء على الفور للتمكن من السيطرة على الحريق المفاجئ.



وتظهر اللقطات تضرر أجزاء من السفينة إثر الانفجار الذي وقع بالفرقاطة عقب حدوث خلل في نظام الدفع الخاص بإطلاق بالصاروخ.