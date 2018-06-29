مفوضية: 160 ألف نازح بسبب المعارك في جنوب سوريا

قال محمد الهواري المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم الجمعة إن عدد النازحين في جنوب سوريا زاد بأكثر من ثلاثة أمثال ليصل إلى 160 ألفا في المعارك الدائرة في المنطقة حاليا.



وأضاف أن المفوضية تتوقع زيادة هذه الأرقام خلال الليل. وكان آخر رقم أصدرته الأمم المتحدة يوم الاثنين 45 ألفا.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال مصدر رسمي أردني لرويترز إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا بعد أن أثارت المعارك مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.



