ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفوضية: 160 ألف نازح بسبب المعارك في جنوب سوريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:08 م
جنوب سوريا
جنوب سوريا
رويترز
قال محمد الهواري المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم الجمعة إن عدد النازحين في جنوب سوريا زاد بأكثر من ثلاثة أمثال ليصل إلى 160 ألفا في المعارك الدائرة في المنطقة حاليا.

وأضاف أن المفوضية تتوقع زيادة هذه الأرقام خلال الليل. وكان آخر رقم أصدرته الأمم المتحدة يوم الاثنين 45 ألفا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال مصدر رسمي أردني لرويترز إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا بعد أن أثارت المعارك مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

ترشيحاتنا

بيراميدز يطلب رسميا ضم سعد سمير.. مستند

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الاثنين .. وبيان الحكومة الثلاثاء

ترامب يتلقى مكالفة مزيفة.. والبيت الأبيض يشتعل غضبا

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

سامباولي يكشف طريقة حصار فرنسا خلال لقاء دور الـ 16

التضامن تبدأ صرف المعاشات بزيادة 15% ..الأحد

جدو ينعى نجم الاتحاد السكندري السابق

الأهلي يرفض التفريط في المغربي أزارو

هكذا تحدثت الصحف البريطانية والإسبانية عن محاصرة الجماهير لمنزل محمد صلاح

محمد صلاح يقضى إجازة مع أسرته بهذا المكان بعد صفر المونديال

وزيرة سابقة: وقعت على استمارة تمرد لإنهاء ظلام الإخون

تفاصيل جديدة حول استقالة حازم إمام بعد صفر المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

الجيش الليبي: لن نسمح بقواعد عسكرية إيطالية
جابر عصفور: استمارات تمرد مقتبسة من ثورة 19..فيديو
عصفور: ثورتا يناير ويونيو استغلتا التطور التكنولوجي
عصفور: ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط تقسيم الدول العربية.. فيديو
الخارجية: مصر حريصة على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟