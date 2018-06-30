الأعلي للثقافة ومطابع الأميرية يحتفلان بذكرى ميلاد أحمد فؤاد نجم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري ولجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد عبد المطلب تنظم الهيئة العامة لمطابع الأميرية برئاسة اللواء عماد فوزي احتفالية شعرية غنائية إحياءً لذكرى ميلاد الشاعر الكبير "أحمد فؤاد نجم"، وذلك فى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 من يوليو القادم بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



ويتضمن برنامج الاحتفالية جلسة حوارية تديرها الدكتورة "ناهد عبد الحميد" مدير النشاط الثقافي والفنى بقطاع الإنتاج الثقافى، ومدير ملتقى الهناجر الثقافى، وتدور الجلسة حول مناقشة كتاب "أحمد فؤاد نجم ... ضمير مصر الحى"، والذى أعده وقدم له الشاعر الكبير "حسن طلب" عضو لجنة الشعر بالمجلس، والذى يشارك بالحديث فى الجلسة بصحبة كل من الشاعر "إبراهيم داود" رئيس تحرير مجلة "ديوان الأهرام"، والشاعر "شعبان يوسف" رئيس ومؤسس "ورشة الزيتون، و"ميشيل غالى" أحد أصدقاء "نجم" المقربين.



كما تتضمن الاحتفالية فقرة شعرية يلقى فيها نخبة من أحباب "الفاجومى" قصائد له، وقصائد مهداه إليه من كلماتهم.



ثم تأتي الفقرة الغنائية فتبدأ بالمطربة "عزة بلبع"، تعقبها فقرة غنائية لفرقة "الأولة بلدى" والتى حملت على عاتقها الحفاظ على تراث الشاعر الراحل "أحمد فؤاد نجم"، ورفيقه عبقرى النغمات الشيخ "إمام عيسى"، والذى تحل علينا ذكرى مولده المئوية.



وجدير بالذكر إن هذه الاحتفالية هى أولى الفعاليات الثقافية لإدارة النشر والتى إنشأتها حديثًا الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة.



أشرق الشاعر "أحمد فؤاد نجم" فى حياتنا منذ (23 مايو 1929 وحتى 3 ديسمبر 2013)، ولد في قرية "كفر أبو نجم" بمدينة "أبو حماد" بمحافظة الشرقية .. ويُعَد "نجم" أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة، وتم سجنه فى العديد من قضايا الرأى لانتقاده اللاذع لأكثر من حكومة ونظام.



في عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرًا للفقراء نظرًا لدفاعه المستميت عنهم، وترك لنا" نجم" كم هائل من قصائده الرائعة مثل "بقرة حاحا"، "شيد قصورك"، "دولا مين"، "ليلة عشق"، "البتاع"، "كلب الست"، "عبد الودود"، والكثير من روائعه التى لن تنسي .