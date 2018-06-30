جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

قام عدد من شباب منطقة الإدارة التعليمية السكنية بمدينة دكرنس بالدقهلية برسم جرافيتى للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى وذلك تعبيرا عن حبهم الشديد للنجم والذى يعد مثلا أعلى لجميع الشباب خلقيا ورياضيا وحبا للوطن.



وفى لفتة جديدة من نوعها قرروا عمل جرافيتى له فى المنطقة التى كان الأهالي يقومون بإلقاء القمامة بها وحاولوا إثنائهم عن ذلك دون جدوى فقرروا رسم الجرافيتى حيث لن يستطيع أحد أن يلقى القمامة فى مكان يزهو بصورة النجم الذى يعتز به الجميع ويقدرونه.



فيما تحول المكان الذى كان يمتلئ بالقمامة إلى لوحة جميلة فيما أكد شباب المنطقة أنهم سيستكملون تجميل المكان بزرع ورود وأشجار معلنين حبهم له ودعمهم لها مهما عانى من مشكلات لأنه رمز لمصر ويكفى انه السبب وراء صعودنا لكأس العالم.