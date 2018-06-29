قطاع الأعمال العام.. تحدي الحكومات الأبرز على الإطلاق.. الرئيس يولي اهتماما بتطوير أداء الشركات.. 2017 عام الغزل والنسيج.. و2018 عام التسوية بلا منازع وإنهاء مشاكل العائدات من الخصخصة

شركات قطاع الاعمال تحظى بدعم و اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى

2017 عام تطوير الشركات والغزل والنسيج فى المقدمة

2018 عام التسوية بلا منازع وإنهاء مشاكل الشركات العائدة من الخصخصة

8 مليارات جنيه ارباح الشركات خلال التسعة اشهر الماضية و ارتفاع الشركات الرابحة

شركات قطاع الاعمال تستحوذ على برنامج الطروحات الحكومية



بالاضافة الى ملف تسوية مديونية الشركات القابضة لدى الجهات الحكومية البالغة نحو 45 مليار جنيه منها 15 مليار جنيه مديونية لصالح وزارتى الكهرباء و البترول و نحو 24 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.



وكانت الشركة القابضة للغزل و النسيج اولى الشركات التى وقعت بروتوكول تعاون الشهر الماضى مع بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونية تاريخية بنحو 8.7 مليار جنيه مقابل التنازل عن جزء الاصول لسداد مديونياتها، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تسوية مديونيات شركتى القابضة الكيماوية و المعدنية.



وتستحوذ شركات قطاع الأعمال العام على برنامج الطروحات الحكومية بعدد 8 شركات " الإسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، شركة مصر للتأمين،مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، الشرقية للدخان ايسترن كومبانى،مصر للألومنيوم، مدينة نصر للإسكان" وتشمل هذه القائمة شركات مطروحة بالفعل واخرى تطرح لاول مرة.



ووافقت الجمعيات العمومية للشركات على عمليات طرح الشركات التابعة.

يعد ملف شركات قطاع الاعمال التحدى الابرز للحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضى،وارتبط بالعديد من الملفات التى اثارت جدلا كبيرا داخل المجتمع المصرى منها الخصخصة والمعاش المبكر للعمالة.واستمر هذا الجدل حتى عودة الشركات من الخصخصة باحكام قضائية عام 2011 ، وحظي هذا الملف بدعم واهتمام كبير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ادارة البلاد فى يونيو 2014 ،تعاقب عليها 4 وزراء اذ كانت تخضع لوزارة الاستثمار حتى اصبحت وزارة مستقلة فى حكومة المهندس شريف اسماعيل وكان الدكتور اشرف الشرقاوى اول من تولى منصب وزير قطاع الاعمال عام 2016 ،ثم خالد بدوى و هشام توفيق على التوالى.وتدير وزارة قطاع الاعمال العام استثمارات الدولة في نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات في نحو 570 شركة مشتركة.وبدأت الشركات فى التحسن تدريجيا منذ عام 2014 حيث تم وضع استراتيجية لاعادة هيكلة الشركات ماليا و اداريا، وكان 2017 عام فارق حيث تحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح،و ارتفعت عدد الشركات الرابحة ، وتجاوز صافي ربح الشركات 7 مليارات جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2017،فيما بلغت اجور العاملين نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التي توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.فيما بلغت اجمالى ارباح الشركات التابعة للوزارة خلال الفترة مابين يونيو 2017 حتى مارس 2018 نحو 8 مليارات جنيه.وتصدرت الشركات القابضة للغزل و النسيج و الملابس الجاهزة خطط اعادة الهيكلة حيث تم البدء فى تطوير المحالج التابعة البالغ عددهم 11 محلجا و سيتم تشغيل اول محلج بعد تطويره سبتمبر المقبل و من المقرر الانتهاء من خطة التطوير الشاملة للقابضة و شركاتها التابعة 2024 لتعود مرة صرحا عملاق فى صناعة النسيج فى البلاد.وشملت خطط التطوير عددا من الشركات العاملة فى الصناعات الاستراتيجية منها الحديد و الصلب و السيارات و القومية للاسمنت حيث جار الان عمل دراسات جدوى للاستفادة من تلك الشركات.ولعبت شركات الادوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام دورا وطنيا كبيرا فى توفير الادوية اللازمة منذ 2014 ولكن نتيجة لتغيرات صرف الصرف الاجنبى تعثرت القابضة وحققت خسائر تجاوزت 600 مليون جنيه وبعد خطة اعادة هيكلة عاجلة من المتوقع ان يشهد العام الحالى تحول شركات الادوية الى الربحية.وتشارك الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى العديد من المشروعات القومية فى مقدمتها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بتنفيذ عدد من المشروعات السكانية والبنية التحتية هناك، فيما تقدمت القابضة للسياحة والفنادق بعرض لوزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لشراء قطعة أرض لإنشاء فندق سياحي عليها، ومازالت المفاوضات جارية بشأن تحديد مساحة الأرض وسعر شراء المتر مستمرة، وحصلت إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين على مساحة 42 فدانا لعمل مشروع إسكاني ضخم.ويعتبر 2018 عام التسويات بلا منازع تسوية المشاكل المتعلقة بــ 3 شركات ابرزهم " عمر افندى ، المراجل البخارية "من الشركات السبع العائدة باحكام قضائية ولم يتبق الا 4 شركات سيتم تسويتها قبل نهاية العام الجارى.