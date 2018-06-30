الإثنين.. ندوة عن الإعلام الرياضي المهنة والأخلاقيات بالأعلى للثقافة
السبت 30/يونيو/2018 - 02:02 ص
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يقيم المجلس الأعلي للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري ندوة بعنوان " الإعلام الرياضي ..المهنة والأخلاقيات " نحو ثقافة رياضية أفضل والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس ومقررها الدكتورة حنان يوسف وذلك في الساعة الحادية عشر صباح الأثنين ٢ يوليو ٢٠١٨ بمقر المجلس بساحة الأوبرا .
يدير الندوة الإعلامي الكبير وعضو لجنة الإعلام الأستاذ فهمي عمر رئيس لجنة الرياضة بالمجلس الأعلي للإعلام الأستاذ محمد شبانه رئيس تحرير الأهرام الرياضي والكابتن أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق والناقد الرياضي خالد توفيق.