الإثنين.. ندوة عن الإعلام الرياضي المهنة والأخلاقيات بالأعلى للثقافة

70 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط دار مصر.. وتسليم نسبة كبيرة من أول 55 ألف شقة.. وتقدم معدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة.. وسعر المتر يقفز إلى 10100 جنيه