3 طرق طبيعية للقضاء نهائيا على النمل في المنزل

لا تعلم الكثير من السيدات كيفية القضاء على أزمة النمل الموجود في المنزل والذي يزداد بصورة كبيرة وملحوظة خلال فصل الصيف ومع إرتفاع درجات الحرارة يزداد تواجد النمل فى كافة أرجاء المنزل ولم يقتصر فقط على وجوده فى المطبخ، وهو ما يسبب اشمئزاز لكثير من النساء.



وجاء في موقع "1mhealthtips"، فهناك طرق مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة تواجد النمل في المنزل خاصة النمل كبير الحجم والذي يتسبب فى أزمات كثيرة وتتمثل تلك الطرق في الآتي:



الطريقة الأولي:

- وضع قليل من خل التفاح مع الخل العادى في الماء.

امسحي المنزل بالخليط فالنمل يفر هاربا من رائحة الخل.



الطريقة الثانية:

- اخلطى الكحول مع الفنيك فى الماء.

- امسحي أرجاء المنزل بواسطة الخليط.



الطريقة الثالثة:

اخلطى أوراق النعناع مع الملح والماء.

ضعي الخليط فى أرجاء المنزل.

