صحيفة عبرية: مصر أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة

ذكرت صحيفة "جويش نيوز" العبرية، اليوم الجمعة، أن اكتشاف شركة الغاز الإيطالية "إيني" لحقل "نور" للغاز الطبيعي في منطقة سيناء سيسمح لمصر بالتخلي عن واردات الغاز الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "مصر أصبحت قوى عظمى في الغاز"، إن الاكتشاف الجديد سيعزز موقف مصر كأكبر مصدر للغاز على الإطلاق، مشيرة إلى أن الاكتشاف سيؤثر سلبًا على صادرات الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" للغاز الذي اكتشفته تل أبيب.



ولفتت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على مصر هو الحالة السيئة للبنية التحتية المحلية والتنمية باهظة الثمن، لكنها أشارت إلى أن مصر يمكنها اللجوء إلى مساعدة الشركات الأجنبية مقابل الحصول على نسبة من المبيعات والإمدادات.



وكانت السلطات المصرية كشفت أنها ستعمل على حفر حقل جديد في منطقة امتياز شروق، بالقرب من حقل ظهر، حيث تقدر احتياطات الحقل المبدئية بأكثر من 90 تريليون قدم مكعبة غاز ما يمثل ثلاثة أضعاف حقل "ظهر.