ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة عبرية: مصر أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
ذكرت صحيفة "جويش نيوز" العبرية، اليوم الجمعة، أن اكتشاف شركة الغاز الإيطالية "إيني" لحقل "نور" للغاز الطبيعي في منطقة سيناء سيسمح لمصر بالتخلي عن واردات الغاز الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "مصر أصبحت قوى عظمى في الغاز"، إن الاكتشاف الجديد سيعزز موقف مصر كأكبر مصدر للغاز على الإطلاق، مشيرة إلى أن الاكتشاف سيؤثر سلبًا على صادرات الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" للغاز الذي اكتشفته تل أبيب.

ولفتت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على مصر هو الحالة السيئة للبنية التحتية المحلية والتنمية باهظة الثمن، لكنها أشارت إلى أن مصر يمكنها اللجوء إلى مساعدة الشركات الأجنبية مقابل الحصول على نسبة من المبيعات والإمدادات.

وكانت السلطات المصرية كشفت أنها ستعمل على حفر حقل جديد في منطقة امتياز شروق، بالقرب من حقل ظهر، حيث تقدر احتياطات الحقل المبدئية بأكثر من 90 تريليون قدم مكعبة غاز ما يمثل ثلاثة أضعاف حقل "ظهر.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعتذر عن حضور توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط

كندا تنتقم من ترامب وتفرض رسوما على منتجات أمريكية

تعرف على موعد مباريات دور الـ16 بكأس العالم

والدة ثاني الجمهورية على الدبلوم الفنى: أصرت على تغيير نظرة المجتمع

تهديدات بالقتل لنجم منتخب نيجيريا

هكذا تحدثت الصحف البريطانية والإسبانية عن محاصرة الجماهير لمنزل محمد صلاح

دور 16 كأس العالم 2018 .. تعرف على مواعيد المباريات

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

رئيس البرتغال يحرج ترامب في البيت الأبيض.. فيديو

أحمد حسن يعلن انضمام مدرب الأهلى السابق لجهاز الأهرام سبورت

تفاصيل جديدة حول استقالة حازم إمام بعد صفر المونديال

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

مصطفى بكري: هناك محاولات لاغتيال الشخصية المصرية
محافظ السويس يبرز ما تم انجازه في مجال تطوير التعليم.. فيديو
عصفور: وزارة الثقافة كانت مركز انطلاق ثورة يونيو.. فيديو
محافظ السويس: أنشأنا 139 كيلو طرق بـ مليار و130 مليون جنيه
عصفور: المثقف هو الفاعل الأساسي في ثورة 30 يونيو .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟