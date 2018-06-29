عصفور: ثورتا يناير ويونيو استغلتا التطور التكنولوجي

قال جابر عصفور وزير الثقافة الإسبق، إن فكرة تمرد كانت فكرة عبقرية لقيام ثورة 30 يونيو ، تدل على وعى الناس وهى فكرة مقتبسة من ثورة 1919.



وتابع جابر عصفور، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" تقديم الإعلامى "حمدى رزق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" :"ثورتى 30 يونيو و25 يناير هم ثورتا إتصالات إستغل فيها الشباب المصرية التكنولوجيا إستغلالا إيجابيا".



وأضاف:" وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا في خطاب عزل محمد مرسي الصادر عن القوات المسلحة والقوى الوطنية أسعدني للغاية لأنه رد قوى على محاولات الإخوان من التحقير من المحكمة الدستورية العليا وتهميش دورها".