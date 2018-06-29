الأردن تعتذر عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

قالت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ، :"إن المطالبة بفتح الحدود للاجئين السوريين للأسف أمر لا يستطيع الأردن الاستجابة له، رغم أن المملكة تقدر عاليا الوضع الإنساني الصعب في الجنوب السوري، وتدرك حجم المعاناة وتقدر بألم المخاطر التي تحيق بالأشقاء".



وأضافت غنيمات - في تصريحات اليوم الجمعة - أن الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة حفاظا على أرواح المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء، موضحة أن البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري، مشددة على أن الأردن يرحب بأي حل لحقن الدماء وعدم تشريد المزيد من المدنيين من الإخوة السوريين.



وقالت إن الأردن يدعو الدول الكبرى والمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة للقيام بدورها في إغاثة وحماية الأشقاء السوريين وتوفير صيغة تحميهم وتحمي المصالح الأردنية.



وأضافت أن الأردن يأمل أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات عملية لمساعدة النازحين وتوفير متطلباتهم المعيشية خصوصا ما يتعلق بتوفير المياه والأطعمة والمستلزمات الطبية.



وأوضحت أن الجهود الأردنية مستمرة بالتواصل مع جميع الأطراف بالدعوة إلى وقف العنف في الجنوب السوري ، مشيرة إلى أن الأردن مستعد لتقديم العون للأشقاء السوريين في الداخل السوري.



واستغربت غنيمات أن يحمل البعض مسؤولية المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في سوريا على المملكة ، مشيرة إلى أن قرار وقف العنف والقتل ضرورة وعلى الجميع ان يتحرك بهذا الاتجاه.



وأضافت أن الأردن بامكانياته المحدودة وأزمته المالية الخانقة لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء باستقبال الأشقاء السوريين لكنه على استعداد تام للتعاون مع الأمم المتحدة للقيام بدورها دون فتح الحدود.