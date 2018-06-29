أمريكية تزيل كيسا يزن 22 كيلو من معدتها .. صور

أزال أطباء كيس بوزن 22 كيلو من معدة امرأة، كانت معدتها كبيرة لدرجة أن طبيبها طلب منها عمل حمية غذائية لتخفيض وزنها، وفيما كان يعتقد الغرباء انها حامل في توأم لكبر حجم بطنها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تحدثت السيدة كايلا راهن من مدينة مونتجمري بولاية ألاباما، عن محنتها بعد أن عانت لعدة أشهر من مشاكل في المعدة غير مبررة وعانت من الألم وزيادة الوزن.



وقالت البالغة من العمر 30 عامًا، أن المشاكل المستمرة في امعائها التي ظهرت في العام الماضي أثرت على أنشطتها اليومية، حيث لم تستطع المشي إلى سيارتها دون ان تنهج"، ومع ذلك ، فقد نصحها الأطباء المختصون ببساطة "بإنقاص الوزن".



لحسن حظها ، تولت والدتها المسؤولية عندما أصبحت السيدة تشعر بآلام في المعدة شديد، مما اضطرت إلى أخذها لمستشفى جاكسون للطوارئ ، بمدينة مونتجمري ، حيث كشفت الاختبارات التشخيصية عن وجود كتلة كبيرة في المبيض.



وفي النهاية خضعت السيدة لعملية إزالة الكتلة الضخمة، وهو عبارة عن كيس بوزن 22 كيلو كان مستقر في أحد المبيضين.



كانت الكتلة تعادل وزن 6 أجنة ، حيث يبلغ متوسط ​​وزن المواليد في الولايات المتحدة حوالي 7.5 رطل.