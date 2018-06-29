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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على ميناء حبل في حجة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:09 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أش أ
سيطرت قوات الجيش اليمني بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، على ميناء حبل بمحافظة حجة، خلال عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران جنوبي وادي حيران.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن فرقة من التشكيل البحري للجيش اليمني بجانب قوة برية وغطاء جوي من التحالف استطاعت السيطرة على ميناء حبل التابع لمديرية حيران في حجة، بعد معارك مع الميليشيات الحوثية.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش تمكن من استعادة 3 زوارق وأسلحة متنوعة، وقتل عناصر للحوثيين داخل الميناء، كما دمر طيران التحالف عددًا من المركبات الحوثية التي تحمل أعيرة نارية وتعزيزات مرسلة إليهم.

وأسفرت العملية العسكرية عن سقوط عشرات القتلى والأسرى، فيما تقدمت القوات جنوبًا.

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