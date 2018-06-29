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أخبار العالم

شهيد ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع أعداد المصابين إلى 415

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:09 م
الاحتلال
الاحتلال
أش أ
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد مواطن ثان وإصابة المئات برصاص الاحتلال الإسرائيلي والاختناق في الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة ، إن الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة 24 عاما استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والساق شرق رفح عصر اليوم.

وكان الدكتور أشرف القدرة استشهاد الطفل ياسر أبو النجا من خانيونس 14عاما جراء إصابته بعيار ناري في الراس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة حيث وصل الطفل الى المستشفى الأوروبي.

وأكد القدرة إصابة 415 مواطنا بجراح مختلفة بالرصاص والاختناق بالغاز من بينها 3 حالات خطيرة جراء استهداف الاحتلال للمتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة بالرصاص الحي واطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف.

وضمن فعاليات "جمعة من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك" اطلق العشرات من النشطاء البلاليين والطائرات الورقية التي تحمل اسماء الشهداء في مناطق البريج وجباليا ورفح.

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