قالوا عن ذكرى 30 يونيو.. وكيل البرلمان: انتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية.. مؤسس تمرد: اليوم الموعود لتخليص البلاد من الإخوان.. وبكري: إرادة عبرت عن وحدة الشعب المصري بجميع مؤسساته

وكيل البرلمان:

ثورة 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية

مصطفى بكري:

ثورة إرادة عبرت عن وحدة الشعب المصري بجميع مؤسساته

كمال عامر:

لولا هذه الثورة لكانت الحرائق والفوضى ملأت البلاد

انتصار الهوية

تصحيح مسار

3 شخصيات

اليوم الموعود

إرادة شعب

ماذا تمثل لك ثورة 30 يونيو بعد 5 سنوات؟ سؤال أعاد للنواب ذكريات الثورة وما حققته من إنجازات بدأت بتنفيذ إرادة الشعب المصري بتطهير البلاد من حكم الإخوان مرورا بإعادة الأمن والاستقرار للبلاد حتى إقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية لإصلاح الاقتصاد المصري وغيرها من الذكريات التي راودت أذهان النواب ونستعرضها في سياق التقرير التالي..أكد النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، مشيرا إلى أن الجيش المصري وقف بجانب الشعب في هذا اليوم وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي والتاريخ التي حدثت أيام حكم الإخوان، فلن يتمكن أحد من قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة.وصف النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، 30 يونيو بثورة تصحيح المسار التي قام بها ملايين المصريين بدعم من القوات المسلحة للقضاء على حكم الإخوان والجماعة الإرهابية وتصحيح مسار الدولة إلى تحقيق الأمان والإصلاح وبناء مصر الحديثة، مؤكدا أنه لولا هذه الثورة لكانت الحرائق والفوضى ملأت البلاد وضاعت الدولة وضاع معها المصريون، أما الآن وبعد 5 سنوات من الثورة شعر الشعب بالفرق ووجد الأمان والإصلاح المتمثل في مشروعات التنمية التي دشنها الرئيس منذ توليه الحكم عقب الثورة وحتى الآن.بدوره، أكد النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن الجيش انحاز لشعبه فى 30 يونيو وأعلن وقوفه مع الشعب، وإنهاء عزلة مصر التى كان من بينها منع الدولة المصرية فى الاتحاد الأفريقي من ممارسة دورها من خلال تعليق عضويتها، قائلا: "بهذه المناسبة وذكرى الثورة، علينا أن نوجه الشكر لثلاث شخصيات، هم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذى رفض الهيمنة الإخوانية على الدولة، وعدلي محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والرئيس المؤقت لمصر والذى قام بقيادة الوطن فى ظروف صعبة والوصول بها للمسار الديمقراطى مرة أخرى لدولة مدنية حديثة وليست دولة على نظام دينى سعت الجماعة الإرهابية لقيامه".وعن دور حركة تمرد وأجواء ما قبل الثورة، قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد: "زي النهارده من 5 سنين كان اليوم الموعود، اللى كنا بنحلم بيه لبلدنا ومستنيين ربنا يوفق شعبنا كله، زى النهارده كنت فى نقابة الصحفيين بعلن تجميع أكتر من 22 مليون استمارة ‎تمرد لسحب الثقة من مرسى وأن بكره 30 يونيو هو يوم الثورة والخلاص وتنفيذ إرادة الشعب".في السياق ذاته، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة إرادة عبرت عن وحدة الشعب المصري بجميع مؤسساته وطوائفه ضد الفاشية الدانية التي أرادت الهيمنة على مقاليد الحكم حتى تتمكن من تنفيذ مخططها بتغيير هوية الدولة وإسقاطها سياسيا واقتصاديا، إلا أن القوات المسلحة لم تسمح بذلك ووقف خلفها الشعب المصري في ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ وسيتذكرها الأجيال القادمة كثورة تحرير من الفساد والفوضى.