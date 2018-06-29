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أخبار العالم

لافروف: توقيت سحب قواتنا من سوريا مرهون بالوضع على الأرض

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:56 م
لافروف
لافروف
أش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعه، إن روسيا لا تحدد مهلا نهائية مصطنعة لسحب قواتها من سوريا إذ أن هذه الأمر يعتمد على الوضع على الأرض.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى لافروف قوله " لا نحب المهل النهائية المصطنعة.. نحن نخفض من وجودنا العسكري في سوريا بشكل مستمر وآخر خفض تم قبل أيام قليلة وذكر الرئيس بوتين أن ما يزيد على ألف جندي عادوا إلى روسيا وكذلك بعض الطائرات والعتاد. لذلك فهذا الأمر (سحب القوات) يعتمد على الوضع على الأرض".

ووفقا للدبلوماسي الروسي الكبير تمكنت روسيا مع الجيش السوري وما وصفها بالمعارضة البطولية من عدم السماح لتنظيم داعش بتنفيذ مخططاته بإقامة دولة الخلافة لكن بعض بقايا هذا التنظيم الإرهابي مازالت موجودة هناك ومازالت جبهة النصرة هناك.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر مؤخرا أن روسيا سحبت 13 طائرة مقاتلة و 14 مروحية و1140 جنديا من سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

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