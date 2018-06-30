ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعت خطة لمرحلة جديدة لمستقبل مصر

السبت 30/يونيو/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا إن المصريين بالخارج خلال فترة حكم الإخوان عاشوا عاما في غاية الصعوبة لما شهده من التفرقة بين المصريين على المستويين الداخلي والخارجي وكنا ننتظر الخلاص منهم.

وأضاف "فرهود" في حواره لـ"صدى البلد" أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها وريادتها على كافة المستويات اقتصاديا بما شهدناه من قناة السويس الجديدة وعمليات تأسيس البنية التحتية.

  • كيف يرى المغتربون الأوضاع في مصر بعد 5 أعوام من ثورة 30 يونيو؟
الأوضاع في مصر تغيرت بدرجة كبيرة جدا عما سبق على كافة المستويات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الدولية، فشهدنا إنجازات عديدة منها قناة السويس الجديدة وعمليات تأسيس البنية التحتية ومن هنا بدأت مرحلة جديدة للإصلاح.

  • كيف يتعامل المغتربون مع الشائعات التي تطلقها بعض الدول تجاه مصر؟
بعض المصريين بالخارج يعملون كعملاء لقطر وتركيا ويروجون الشائعات وذلك يعرف المصريين بالخارج جيدا فالمشاريع الاقتصادية رأيناها بأنفسنا خلال زيارات قمنا بها بجانب أن هناك إنجازات أخرى سوف نراها بعد عام أو اثنين.

  • ما الذي يحتاجه المصريون بالخارج؟
نفتقد الحوار المتبادل بين المصريين بالخارج والمسئولين فهناك علماء بالخارج يستطيعون فعل أي شىء وحتى الآن لا تستطيع الدولة الاستفادة من هذه العقول بشكل كامل وهو ما تسعى إليه وزارة الهجرة حاليا للم شملهم في منظومة واحدة بجميع الدول.

كما أن المصريين بالخارج يعانون من أمر واحد قبل وبعد ثورة 25 يناير وهو تعدد الكيانات المصرية بالخارج التي تدعي أنها تمثل المصريين وبالتالي يجب أن يكون هناك كيان واحد لتوحيد المصريين موضحا أن مشروع وزارة الهجرة لعمل كيان موحد للمصريين أمر هام جدا ونحن بحاجة إليه ونقف مع الوزارة للم شمل المغتربين.


  • من وجهة نظرك كيف يري الفرنسيون مصر حاليا؟
الأجانب كانوا يتوجسون بثورة 30 يونيو بسبب ما ادعاه إعلام قطر وتركيا إلا أن الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر كبير في توضيح المشهد والمفاهيم للفرنسيين بجانب ما قام به المصريون هنا من توضيح أن ما حدث ثورة شعب وأصبحت العلاقات مع فرنسا جيدة جدا وتغيرت رؤية الفرنسيين عن مصر للأفضل على كافة المستويات.

  • ما هي مطالب المصريين في الخارج؟
إن المسئولين في الدولة يجب أن يكثفوا أدوارهم للتعامل مع المصريين بالخارج لتنظيم الجمعيات الأهلية للمصريين بالخارج حتي يكون هناك كيان واحد مسؤل أمام الجهات.
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعت خطة لمرحلة جديدة لمستقبل مصر
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعت خطة لمرحلة جديدة لمستقبل مصر
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعت خطة لمرحلة جديدة لمستقبل مصر
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعت خطة لمرحلة جديدة لمستقبل مصر

ترشيحاتنا

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو

مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن 4 أمور تجعلك تفوز برضا الله

شاهد.. طاهر أبو زيد يكشف سببا خطيرا حول وفاة نجم الزمالك السابق

غادة والي: بدء صرف معاشات يوليو بزيادة 15%.. غدا

عاطف شادي: شيكابالا وصلاح رفضا التسجيل مع الفضائيات.. فيديو

اتحاد العمال يحتفل اليوم بذكرى 30 يونيو

26 كلمة داوم النبي على الدعاء بها في الصلاة بين التشهد والتسليم

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

ما حكم إخفاء دخل الزوج عن زوجته

شاهد.. ميدو يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب من الضرائب

البحوث الإسلامية يحذر من 6 كلمات تفتح الباب للشيطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

أحمد مجدي: الجيش والشعب ليس يدا واحدة بل كيان واحد.. فيديو
أحمد مجدي: القضاء على العشوائيات أحد أشكال التنمية .. فيديو
أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان
بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟