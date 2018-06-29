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طونى خليفة يكشف أسباب تكريم لميس الحديدى بمهرجان بيروت الدولي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:14 م
طونى خليفة
طونى خليفة
البهى عمرو
قال الإعلامى طونى خليفة، إن تكريم الإعلامية المصرية لميس الحديدي بمهرجان بيروت الدولي، بالنسبة لي يكون لثلاثة اسباب هي:

1_ أن يكون أولاد المهنة الواحدة لديهم حب للبعض ويكرمون بعضهم البعض وذلك فى لقطة اعتراف بالنجاح.

2_ ان يقدم الشكر لمصر التى اعطته حظوظا كبيرة فى تقديم الأعمال بها، ومعاملتى مثل الإعلاميين المصريين .

3_ وان لميس تستحق التكريم لكونها اعلامية كبيرة.

ويقام المهرجان برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وسط الشخصيات العالمية في مختلف مجالات الحياة، ويختار مهرجان بيروت أسماء استطاعت أن تحقق طفرة في مجالات الفنون والسياسة والموسيقي والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.

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