تحيا مصر: إرادة الجيش والشعب في 30 يونيو صححت مسار الوطن

وجه الدكتور وائل الشهاوى أمين عام حزب تحيا مصر، تهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي صححت بمؤازرة الجيش الوطني الباسل والمنحاز لإرادة الشعب مسارات الوطن واستردتها من جماعة حاولت خطفها بل وخطف وطن بأكمله والعدوان على هويته بمكوناتها الثقافية البالغة الثراء والتنوع.



وأضاف الشهاوي في بيان له: "نحن إذ نعيش اليوم تلك الذكرى نؤكد على أن من أهم المعانى التى انطوت عليها ثورة 30 يونيو أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين فذكرى 30 يونيو ينبغى ألا ننساها، ولا ننسى كيف كنا قبلها، وكيف أنقذنا الله بها، وكيف تحمّل الشعب المصرى وعبر بعدها سلسلة من الصعاب والتحديات المتواصلة، ولا يزال الاستهداف مستمرًا، ولا تزال العزيمة المصرية راسخة صلبة".



وتابع: "ستبقى مصر قوية، طالما ظلت روح مواجهة التحديات مستمرة. وستبقى مصر قادرة، طالما استمرت وحدة شعبها ووعى أهلها فى مواجهة المحن المستمرة والمؤامرات التى لا تنقطع".