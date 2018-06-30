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فن

ناقد: 30 يونيو ثورة ظلمها الفن

السبت 30/يونيو/2018 - 01:39 ص
30 يونيو
30 يونيو
سمر سعد
قال الناقد محمد صلاح الدين لصدى البلد: للأسف لا توجد أعمال حتى الآن عبرت عن 30 يونيو بالرغم أنها من أعظم الثورات وبها تفاصيل كثيرة عن أى ثورة كما أن أمورها وملامحها واضحة للجمهور فالكل كشف خيانة جماعة الإخوان الإرهابية وأيضا تلك الثورة جاءت برئيس من المحكمة الدستورية ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرادة الشعب المصرى وبعد إجراء انتخابات رئاسية.

طالب "صلاح الدين" الكتاب بالبدء فى كتابة أعمال لثورة 30 يونيو وخاصة بعد مرور 5 سنوات عليها، خاصة وأن هناك كثيرا من الأمور انكشفت وأيضا المحاكمات منشورة بالنص والمستندات.

وأضاف لابد أن تحمل تلك الأعمال الجانب الإنسانى أيضا لكى يتعلق بها الجمهور فهناك قصة للمصور الصحفى الحسينى أبو ضيف من الممكن أن تقدم بقوة.

وأكد صلاح الدين أن ثورة 30 يونيو ظلمت فى الأعمال الفنية، لكن أعتقد أن الكتاب والمنتجين انتظروا بدلا من الوقوع فى الخطأ وخاصة بعد تقديمه لأعمال فنية عن ثورة 25 يناير ضعيفة ودون المستوى.

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