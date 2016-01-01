هل عبرت السينما والدراما عن ثورة 30 يونيو.. النقاد: نحتاج 10 سنوات لتقديم عمل فنى ناضج.. الوسط الفنى والثقافى كان الشعلة الاولى لها.. وصرخة نملة احد اسباب التأجيل

احمد سعد الدين " الوسط الفنى والثقافى كان الشعلة الاولى لثورة 30 يونيو

محمود قاسم " فيلم اشتباك عبر بقوة عن 30 يونيو"

الناقد محمد صلاح " ثورة 30 يونيو من اقوى الثورات واوضحها ولكنها ظلمت فنيا

تحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، التى لم تلقى الاهتمام الكافي على مستوى الأعمال السينمائية، وهناك فريق يطالب بالانتظار لتقديم عمل ناضج وفريق اخر يطالب ببدء تقديم اعمال عن الثورة لانها تعرضت للظلم.. صدى البلد استطلع آراء النقاد حول ندرة أعمال فنية عن ثورة 30 يونيو.قال الناقد احمد سعد الدين انه لا يوجد افلام او مسلسلات جسدت احداث ثورة 30 يونيو الا عمل او اثنين على الاكثر من خلال لقطات فى اعمال فنية.واضاف اى ثورة عندما تقام نحتاج الى 10 سنوات بعدها لكى يقدم عمل فنى ناضج، يتناول احداثها.واكد سعد الدين ان الوسط الفنى والثقافى كان الشرارة الاولى لثورة 30يونيو وتظاهروا أمام وزارة الثقافة ضد الاوضاع السائدة قبل قيام الثورة باسبوع.واضاف سعد الدين انه حتى الان على الشاشة لم يقدم عمل ناضج عن ثورة مهمة مثل 30 يونيو ومن المفترض ان يبدا الكتاب فى كتابة افلام ومسلسلات تؤرخ للثورة .واستطرد سعد ان الافلام القصيرة والتسجيلية عبرت بقوة عن ثورة 30 يونيو، والآن جاء وقت الافلام الروائية الطويلة.من جانبه قال الناقد محمود قاسم ان 30 يونيو ثورة عظيمة، مضيفا ان فيلم اشتباك تناولها بشكل كبير والفضل للاخوين دياب فهما من الكتاب الموهوبين ونجحا فى اكثر من عمل سينمائى.واضاف ان فيلم اشتباك استطاع أن يبرز اهم الاحداث الى حدثت فى ثوروة 30 يونيو واستطاع المخرج والمؤلف ان يسيطروا على الاحداث باختنزال مصر فى صورة عربية الترحيلات التى جمعت مختلف الفئات من صحفى واخواني واشخاص معتدلين وفى النهاية جاء بالعربة وهى تسقط كناقوس خطر لكل اطياف الشعب ليتحدوا.واكد قاسم ان الفكرة جاءت من فيلم صلاح ابو سيف فى فيلم بين السماء والارض وعلق ابو سيف طبقات المجتمع داخل مصعد، وبالرغم ان فيلم صلاح ابو سيف كوميدى لكن اشتباك فيلم ماسوى .الناقد محمد صلاح الدين، قال إنه للاسف لا يوجد اعمال حتى الان عبرت عن 30 يونيو بالرغم انها من اعظم الثورات وبها تفاصيل كثيرة عن اى ثورة.وأضاف ان امورها وملامحها واضحة للجمهور فالكل كشف خيانة خيانة جماعة الاخوان الارهابية وايضا تلك الثورة جاءت برئيس من المحكمة الدستورية ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بارادة الشعب المصرى وبعد اجراء انتخابات رئاسية.ووجه صلاح الدين نداء للكتاب ان يبدءوا فى كتابة اعمال لثورة 30 يونيو وخاصة بعد مرور 5 سنوات اليوم وهناك كثير من الامور انكشفت وايضا المحاكمات منشورة بالنص والمستندات .واضاف أنه لابد ان تحمل تلك الاعمال الجانب الانسانى ايضا لكى يتعلق بها الجمهور فهناك قصة للمصور الصحفى الحسينى ابو ضيف من الممكن ان تقدم بقوة .واكد صلاح الدين ان ثورة 30 يونيو ظلمت فى الاعمال الفنية لكن اعتقد ان الكتاب والمنتجيين انتظروا بدل من الوقوع فى الخطأ وخاصة بعد تقديمه لاعمال فنية عن ثورة 25 يناير ضعيفة ودون المستوى ومنها صرخة نملة لعمرو عبد الجليل وامن دولت لحمادة هلال، وكانت الثورة مجرد اقحام على الاحداث بلا معنى .