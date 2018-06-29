ترامب يتلقى مكالفة مزيفة.. والبيت الأبيض يشتعل غضبا

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلقى مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه عضو الكونجرس، بوب مينديز، مشيرةً إلى أن هناك حالة غضب شديدة داخل البيت الأبيض لمعرفة المتصل.



وقالت المجلة، إن المكالمة وصلت في بادئ الأمر جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المقرب، الذي أخبره بدوره أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابًا في ولاية داكوتا، ثم اتصل به لاحقًا وحول المكالمة إلى ترامب.



وأضافت المجلة أنهم اكتشفوا أن المكالمة مزيفة لأنها البروتوكول يقتضي أن تحول المكالمات الخارجية إلى مكتب الشئون القانونية قبل أن يتلقاها الرئيس، وهو ما لم يحدث في حالة المكالمة المزيفة.



وكشفت "بوليتيكو" أنها حصلت على تسجيل المكالمة وأن الشخص المتصل كان يتحدث مع ترامب فعلًا مقلدًا صوت السيناتور مينديز.