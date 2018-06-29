ترامب يتعمد إحراج رئيس البرتغال بعد حديثه عن رونالدو.. فيديو

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو من اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو ديسوزا، حيث تبادل الرئيسان الحديث حول كأس العالم ومنتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو.



ويظهر المقطع حديث الرئيس البرتغالي، عن لاعب المنتخب البرتغالي ونجم نادي ريال مدريد الأسباني كريستيانو رونالدو، حيث أثنى الرئيس على مهارة اللاعب وشهرته القوية وحب الناس له في البرتغال.



وفور انتهاء الرئيس البرتغالي من حديثه عن اللاعب، فاجأه الرئيس ترامب مازحا بقوله "لو ترشح رونالدو ضدك في الانتخابات الرئاسية أنت لن تفوز .. أنت تعرف جيدا أنك لن تفوز"، فيما رد عليه الرئيس البرتغالي الذي بدا مرتبكا قائلا: "البرتغال ليست الولايات المتحدة أنت تعرف ذلك جيدا".