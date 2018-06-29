حكيم يوجه رسالة لـ محمد صلاح في مهرجان بيروت الدولي

وجه الفنان حكيم، رسالة قوية للاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قائلا: « اوعى تزعل يا صلاح بعد الخروج من كأس العالم بروسيا 2018.. لسه المشوار طويل.. واللى بيهدك عمره ما هيقدر لانك محبوب من الجميع فى دول العالم» .



وأضاف حكيم خلال استلامه جائزة مهرجان بيروت الفني، أن أداء المنتخبات العربية لم يكن بالمتميز ولكن الفرصة مازالت موجودة فى السنوات المقبلة.



وأهدى حكيم اللاعب محمد صلاح و الدول العربية الجائزة التى حصل عليها.



ويقام مهرجان بيروت الفني برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وسط الشخصيات العالمية في مختلف مجالات الحياة، ويختار مهرجان بيروت أسماء استطاعت أن تحقق طفرة في مجالات الفنون والسياسة والموسيقي والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.

