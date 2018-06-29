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توفيق عكاشة: مفيش أسعار ارتفعت.. الجنيه هو اللى هايف

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن لا توجد أسعار ارتفعت، وإنما الإنتاج قل، معتبرًا أن ضعف الإنتاج هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار،مرددا : « ضعف الإنتاج خلى الجنيه هايف ».

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها، ولولاها ما كانت عادت مصر مرة أخرى، معقبًا: "مصر كانت رايحه المحيط الهندي ومش راجعة".

واستنكر عكاشة؛ عدم الإنتاج بين المصريين لدرجة أن ربات البيوت في الفلاحين لا تعد العيش كما كانت تفعله في الماضي؛ قائلا "الستات في الفلاحين مبقتش تخبز زي زمان، ومفيش إنتاج".

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