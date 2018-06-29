هشام جلال: ثورة 30 يونيو وضعت مصر على الطريق الصحيح

قال هشام جلال، القيادى العمالى امين صندوق نقابة الخدمات اﻻداريه واﻻجتماعيه، ان ثورة 30 يونيو وضعت مصر في الطريق الصحيح، مضيفا ان مصر عادت الي احضان شعبها.



واكد جلال، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الثورة وضعت مصر علي الطريق الصحيح، مضيفا ان مكانت مصر عادت الي طبيعتها بين دول العالم، موضحا أن الشعب رفض الهيمنة والسيطرة علي الدولة باي شكل من الاشكال، فقام بالثورة، مشيرا الي ان بعد ذلك تم استكمال خارطة الطريق في ظل وجود رئيس وبرلمان منتخب.



واوضح ان مصر الان تسير في مسارين متوازين مسار بناء وتنمية ومشروعات عملاقة وشراكات دولية ومسار محاربة الارهاب الذي يستنذف دم شهدائها الماجدين، مشيرا إلى ان ثورة 30 يونيو تعود بمصر الي شرعيتها في وجود دستور يرسخ مبادئها واستقرارها.