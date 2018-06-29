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فن

محمد رياض يكشف عن مواقف يتحول فيها ياسر جلال لكتلة غضب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:58 م
ياسر جلال
ياسر جلال
سعيد فراج
تصدرت حلقة الفنان ياسر جلال مع الإعلامية منى الشاذلي محرك البحث جوجل، والتي ظهر فيها مع الفنان محمد رياض، للتحدث عن كواليس مسلسل "رحيم" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وصداقتهما التي دامت طويلًا.

وكان أبرز تصريحات ياسر جلال خلال الحلقة، أنه اعتمد على معلمي أبنائه فى دراسة اللغة الألمانية، لافتا إلى أنهم كانوا يرسلوا له مقاطع صوتية ويقوم بحفظها وترديدها وإذا أخطأ كان أبناؤه يصححون له خطأه.

وأضاف أنه بعد وضع فكرة مسلسل رحيم شارك كتاب المسلسل في كتابة حلقاته، لافتا إلى أن اللغات المختلفة التى تحدث بها من اقتراح المنتج ريمون مقار.

فيما كشف الفنان محمد رياض عن صفات صديقه ياسر جلال قائلا:" ياسر جميل جدا ومجامل لكن لما بيحس ان حد ظلمه بيتعصب جدا"، وأكد رياض، أنه عندما يتعصب جلال فى وجوده يقوم بتهدئته لأنه إن لم يفعل ذلك تحدث مصائب كبيرة، ليرد جلال قائلا:" انا والله بحب الناس جدا وبتعامل مع أى حد باحترام".

ومن جانبه قال ياسر جلال ان صديقه محمد رياض بطبيعته هادئ للغاية ومحترم لكنه عندما يتعصب عينيه بتقلب ويتحول.

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