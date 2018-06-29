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ديني

وزير الخارجية الإماراتي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:05 م
صدى البلد
محمد شحتة
أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ، إتصالا هاتفيا ، بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، لتعزيته في وفاة شقيقته .

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق عزائه ومواساته للإمام الأكبر شيخ الأزهر والعائلة الكريمة، في وفاة المغفور لها بإذن الله، شقيقة فضيلته، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ فضيلته ذخرًا للأمة ، ومواصلة جهوده من أجل أن يعم الخير والسلام .

من جانبه ، أعرب الإمام الأكبر عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، على حرصه علي الاتصال وتقديم العزاء، سائلا الله لسموه التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمته .

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