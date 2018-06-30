100 صورة من عزاء عبد الرحيم محمد مدرب نادى الزمالك الأسبق

قدم اللواء علاء مقلد، وعبد الله جورج، وإسماعيل يوسف، أعضاء مجلس الزمالك، والكاتب محمود معروف، وأسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى، ومحمود الخواجة، ومعتمد جمال، وأحمد زاهر المدير الإدارى للزمالك، وشريف حسين نائب المدير التنفيذى للزمالك، وصلاح أمين مهاجم طلائع الجيش، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين واجب العزاء في الراحل عبد الرحيم محمد مدرب نادى الزمالك الأسبق، ويتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة ورموز نادى الزمالك.



وتوفى عبد الرحيم محمد، الاثنين الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى، مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.