عكاشة: حلاق وعربجي ومكوجي ونجار هم من أسسوا جماعة الإخوان

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن تأسيس جماعة الإخوان الارهابية كان على يد سبعة أشخاص عام 1928 وهم حسن البنا مدرس خط عربي، وحافظ عبد الحميد" نجار"، وفؤاد إبراهيم " مكوجي رجل في الإسماعيلية"، وعبدالرحمن حسب الله "عربجي" وإسماعيل عز "جنايني" وزكي المغربي"عجلاتي" وأحمد الحصري "حلاق".



وأوضح عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على قناة "الحياة"، أن مجلس جماعة الإخوان 13 عضوًا ولديهم 20 قاعدة وكذلك أيضًا عدد أعضاء المجلس الماسوني العالمي 13 عضوًا ولديهم 21 قاعدة.



وأشار عكاشة، أن الفكر الصهيوني العالمي هو الذى أسس لهذه الجماعة من خلال المخابرات الإنجليزية، لافتا إلى أن الثورات إحدى آليات الصهيونية العالمية فى مخططاتهم.