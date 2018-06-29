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اقتصاد

11.7 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال النصف الأول

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:14 م
الدولار
الدولار
محمد صبيح
سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بالبورصة المصرية، قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 88.10 مليون جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.85 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.47 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال شهر يونيو الجاري، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.54 % والعرب على 7.99 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 52.48 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.52%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 258.04 مليون جنيه هذا الشهر.

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