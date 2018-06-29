الجيش الليبي: لن نسمح بقواعد عسكرية إيطالية

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبية، أن هناك دول مثل إيطاليا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية،مؤكدا ان هذا الأمر مرفوض تماما ويعتبر تعدى على السيادة الليبية.



وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز" أنه لا يجوز لـ فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية توقيع اتفاقيات مع إيطاليا أو دول أخرى بدون الرجوع إلي مجلس النواب، لافتا إلي أن السراج غير معترف به محليا، وأي قرار يصدر منه غير شرعي.



وأوضح المسمارى أن إيطاليا بدأت بتحركات عسكرية في منطقة غات جنوب ليبيا لموقعها الاستراتيجي، ولكن الجيش الوطني يلجأ للقوة في حال نشر قوات إيطالية في الجنوب.

