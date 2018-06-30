صحف اليوم .. قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها.. الكهرباء تطلب مد مهلة توصيل التيار للعشوائيات.. توقيع عقد مجمع للصناعات الكيماوية باستثمارات ٢٠٠ مليار جنيه اليوم

الأهرام:

الفريق علي فهمي: تحديث منظومة الدفاع الجوي لحماية سماء مصر

أخبار اليوم:

توقيع عقد مجمع للصناعات الكيماوية باستثمارات ٢٠٠ مليار جنيه اليوم

الجمهورية:

الكهرباء تطلب مد مهلة توصيل التيار للعشوائيات

شاكر: تركيب 1.5 مليون عداد.. ومجلس الوزراء يخشي تزايد المخالفات

المصرى اليوم:

قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها

الشروق:

كواليس تغييرات «الطيران المدنى»

مصادر: الطوارئ وهبوط مستوى القيادات أبرز الأسباب

الوطن:

أوريل برايس: مصر تحقق طفرة فى انتاج الغاز.. وحقل "نور" يغنيها عن قبرص واسرائيل



ما أسباب اختيار الثلاثين من شهر يونيو كعيد تحتفل به قوات الدفاع الجوى كل عام ؟

الفريق على فهمى: صدر القرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968 بإنشاء قوات الدفاع الجوى لتمثل القوة الرابعة فى قواتنا المسلحة الباسلة وتحت ضغط هجمات العدو الجوية المتواصلة بأحدث الطائرات ( فانتوم ، سكاى هوك ) ذات الإمكانيات العالية مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ ، ومن خلال التدريب الواقعى فى ظروف المعارك الحقيقية خلال حرب الاستنزاف تمكنت قوات الدفاع الجوى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 1970 من إسقاط العديد من الطائرات طراز ( فانتوم ، سكاى هوك ) ، وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم وأطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم وتوالت انتصارات رجال الدفاع الجوى ويعتبر يوم الثلاثين من يونيو عام1970 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة بإقامة حائط الصواريخ الذى منع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة فاتخذت قوات الدفاع الجوى هذا اليوم عيدًا لها .



يتردد فى احتفالات الدفاع الجوى كلمة (حائط الصواريخ) ماذا تعنى هذه الكلمة وكيف تم إنشاء هذا الحائط ؟

حائط الصواريخ هو تجميع قتالى متنوع من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات فى أنساق متتالية داخل مواقع ودشم محصنة قادرة على صد وتدمير الطائرات المعادية فى إطار توفير الدفاع الجوى عن التجميع الرئيسى للتشكيلات البرية والأهداف الحيوية والقواعد الجوية والمطارات غرب القناة مع القدرة على تحقيق امتداد لمناطق التدمير لمسافة لا تقل عن (15) كم شرق القناة ، هذه المواقع تم إنشاؤها وتحصينها تمهيدًا لإدخال الصواريخ المضادة للطائرات بها.



وقد تم بناء هذا الحائط فى ظروف بالغة الصعوبة، حيث كان الصراع بين الذراع الطولى لإسرائيل المتمثلة فى قواتها الجوية ورجال القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شركات الإنشاءات المدنية فى ظل توفير دفاع جوى عن هذه المواقع بالمدفعية المضادة للطائرات ، وذلك لمنع إنشاء هذه التحصينات ، وبرغم التضحيات العظيمة التى تحملها رجال المدفعية المضادة للطائرات ، كان العدو ينجح فى معظم الأحيان فى إصابة أو هدم ما تم تشييده ، وقام رجال الدفاع الجوى بالدارسة والتخطيط والعمل المستمر وإنجاز هذه المهمة، وكان الاتفاق على أن يتم بناء حائط الصواريخ باتباع أحد الخيارين ، وكان الأول القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات وقبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات، والخيار الثانى الوصول بكتائب حائط الصواريخ إلى منطقة القناة على وثبات أطلق عليها ( أسلوب الزحف البطيء ) وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفى له وهكذا ، وهو ما استقر الرأى عليه وفعلًا تم إنشاء مواقع النطاق الأول شرق القاهرة وتم احتلالها دون أى رد فعل من العدو وتم التخطيط لاحتلال ثلاثة نطاقات جديدة تمتد من منتصف المسافة بين غرب القناة والقاهرة. وتم تنفيذ هذه الأعمال بنجاح تام فى تناسق كامل وبدقة عالية جسدت بطولات وتضحيات رجال الدفاع الجوى ، وكانت ملحمة وعطاء لهؤلاء الرجال فى الصبر والتصميم والتحدى ، وعلى أثر ذلك لم يجرؤ العدو على الاقتراب من قناة السويس جويا فكانت البداية الحقيقية للفتح والإعداد والتجهيز لخوض حرب التحرير بحرية كاملة وبدون تدخل العدو الجوى.







أخبار اليوم:



توقيع عقد مجمع للصناعات الكيماوية باستثمارات ٢٠٠ مليار جنيه اليوم



يشهد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الاوسط، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.



يتم التوقيع بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، وذلك باستثمارات تقدر بـ10.9 مليار دولار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 5 ملايين م2، ويوفر 48 ألف فرصة عمل.

يذكر أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عضو مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، لمتابعة الخطوات النهائية قبل توقيع العقود.



وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتوفير منطقة سكنية للعاملين بالمشروع، وكذا الاعتماد على المكون المحلى في الإنشاءات، والعمل على ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، والاهتمام بتدريب العاملين بالمشروع.



وأكد وزير البترول أن هذا المشروع يتوافق مع إستراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر، ويتم تنفيذه باستثمارات كبرى، وبتمويل من مؤسسات دولية.



ورحب الفريق مهاب مميش بتنفيذ هذا المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على ضرورة سرعة البدء فى التنفيذ، حيث إن مصر فى احتياج لمنتجات هذا المشروع.



وأوضح المهندس باسل الباز، أن المشروع سيتم فيه الاعتماد على المكون المحلى، ويوجد مركز تدريب وتميز به بتكلفة 50 مليون دولار، كما أن المشروع يضم منطقة سكنية، بالإضافة إلى أن تنفيذه سيستغرق 41 شهرًا وهذه أقل مدة زمنية ممكنة، حيث إن مكونات المشروع 11 مصنعًا.



الجمهورية:

الكهرباء تطلب مد مهلة توصيل التيار للعشوائيات

شاكر: تركيب 1.5 مليون عداد.. ومجلس الوزراء يخشي تزايد المخالفات



تنتهي اليوم المهلة التي حددها مجلس الوزراء لتسيير إلي توصيل الكهرباء للعشوائيات والمنازل المخالفة.. يغلق من الغد باب تلقي الطلبات انتظارا لحسم المجلس للموقف بالاغلاق التام او باعطاء مهلة اخري وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة الكهرباء أكدت وجود اعداد كبيرة من المنازل العشوائية والمخالفة لم يصلها التيار بعد بلغ عدد الوحدات العشوائية التي تم تركيب عدادات كودية لها مليون و500 ألف وحدة.



أصدرت وزارة الكهرباء عددا من الاجراءات لتغليظ العقوبات علي سارقي التيار منها اسناد تحرير المحاضر لشركات توزيع الكهرباء وتغليظ قيمة مخالفات الممارسات الحالية التي تعطي صاحبها استهلاكا مفتوحا للتيار جعلت كثيرا من المخالفين يفضلونها عن سداد قيمة المقايسات وتوصيل التيار وتركيب العداد إلي جانب مغالاة في قيمة المحاضر لبعض الانشطة كما تبحث الوزارة امكانية تطبيق التيسيرات التي اقرها مجلس الوزراء لمنطقة حدائق الأهرام لحل مشكلة هروب أصحاب العمارات والمباني من سداد قيمة المقايسات وعدم تمكن السكان من ذلك وبما يسمح بقيام كل ساكن بسداد نصيبه فقط من قيمة المقايسة.



أكد الوزير د. محمد شاكر في تعليمات لرؤساء الشركات بتعميم العدادات مسبوقة الدفع علي المنشآت الخاصة والحكومية وبخاصة في المناطق الساحلية والمصايف والتي لا تقوم بسداد فواتير الاستهلاك بانتظام لضمان تحصيل مستحقات الدولة ودفع المواطنين لترشيد الاستهلاك.



المصرى اليوم:

قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها



قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي «2017/2018» سجلت زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقومًا بالدولار بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق «2016/2017»، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، بنسبة 13%.



وأضاف «مميش»، في بيان أمس، بمناسبة انتهاء العام المالي «2017/2018»، أنه زادت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 35.3% تعادل 25.8 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال العام المالي «2017/2018»، إجمالي 99.1 مليار جنيه، مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالي «2016/2017».



وتابع: أن «حركة الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي (2017/2018) شهدت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت عبور 17845 سفينة، مقابل 17004 سفينة، بزيادة 841 سفينة، بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%، فيما سجلت الحمولات الصافية خلال العام المالي (2017/2018) زيادة كبيرة بلغت 97.6 مليون طن بنسبة 9.8%، حيث تجاوزت الحمولات العابرة المليار طن مقابل 995 مليون طن خلال العام المالي السابق (2016/2017)».



واستطرد: أن «هيئة قناة السويس اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، كما انتهجت القناة في هذا الصدد سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل محققة إيرادات قدرها 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018».



وأكد رئيس الهيئة أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يومًا بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالميًا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.



وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دورًا هامًا في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن، وساهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرهم من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.



الشروق:

كواليس تغييرات «الطيران المدنى»

مصادر: الطوارئ وهبوط مستوى القيادات أبرز الأسباب



أصدر وزير الطيران الفريق يونس المصرى حركة تغييرات واسعة ومؤثرة، مساء أمس، حيث كلف أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا لصفوت مسلم، الذى قدم له الوزير الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.



كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزى، الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الادارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رئيسا للشركة المصرية للمطارات، خلفا للطيار محمد سلام مصيلحى، وتم تعيين أحمد فوزى عبدالعظيم ــ الذى كان يشغل منصب مساعد رئيس الشركة السابق المحاسب مجدى إسحاق ــ رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.





وقالت مصادر إن حركة التغييرات، التى ستتبعها حركة أخرى للشركات التابعة، كانت متوقعة من الوزير الجديد لأسباب عدة، فى مقدمتها تجديد الدماء فى شرايين الطيران المدنى، الذى واجه صعوبات، بعضها يعود إلى الظروف الطارئة التى جرت بانخفاض حركة السياحة والركاب إلى مصر، بعد حادث الطائرة الروسية، وحادث طائرة مصر للطيران من باريس، والظروف التى صاحبتهما، وأدت إلى عرقلة الجهود المصرية فى استعادة الحركة.



وأضافت أن السبب الثانى يرجع إلى هبوط مستوى أداء بعض القيادات، التى لم تستطع مواجهة الأزمة بحلول غير تقليدية، وسارت على النهج الذى لم يتغير عن سابقه، رغم اختلاف المعطيات.



وفى تقرير سابق، انخفض مستوى الخدمة فى مطار القاهرة إلى مستوى متدن عن سابقه؛ وهو ما عانى منه المتعاملون والركاب فى السفر والوصول، مع ظهور مشاكل فنية فى المبانى الجديدة للركاب، خاصة فى المبنيين 2 و3، فى ظل عدم تنفيذ خطة تطوير مبنى الركاب رقم 1، التى تم وضعها مسبقا.



وواجهت «مصر للطيران» ظروفا صعبة، واكبها أداء غير مناسب لمواجهة هذه الأزمة، مع «حركة باهتة» عززت من تغلب شركات أخرى ــ ليست صاحبة تاريخ ــ عليها حتى داخل السوق المصرية، خاصة مع فشل سياسات التسعير، التى اعتمدت عليها للخطوط الجوية لمواجهة هذا الضعف، ما أدى إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، خاصة فى مواسم الحج والعمرة، زاد من وطأتها تعويم الجنيه، وانخفاض قيمته إلى أقل مستوياته فى تاريخه، فلم تجد قيادة الشركة أمام ذلك سوى رفع أسعار التذاكر، وعدم الاعتماد على سياسات تسويقية جديدة لمواجهة الأزمة.



وواكب صفقة الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها الشركة، جدلا حول مدى جدواها فى ظل ظروف صعبة تسويقيا وانخفاض فى الحركة، رغم أنها الصفقة الأكبر فى تاريخ مصر للطيران فى شراء صفقة طائرات، مما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول مدى الحاجة إليها فى الوقت الحالى.

وتابعت المصادر أنه وسط هذه الإشكاليات، وجد وزير الطيران حاجة أهم المطارات فى مصر، خلال جولته التى بدأها بالقاهرة، مرورا بشرم الشيخ، والغردقة، إلى مزيد من التطوير فى الأداء، وضخ دماء جديدة تتعامل بشكل أكثر احترافية، فى ظل ظروف أمنية تجعل مدة الإجراءات أطول وأكثر صعوبة على الركاب، من هنا جاء تغيير رئيس الشركة المصرية للمطارات.



الوطن:

أويل برايس: مصر تحقق طفرة فى انتاج الغاز.. وحقل "نور" يغنيها عن قبرص واسرائيل



قال كلاوديو ديسلزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، إن شركته تسعى لاستثمار ما يصل إلى 3 مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، فيما أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أنه وفقًا لتقارير الشركة الإيطالية فإن الاستمثارات في حقلي نور وزهر بلغ 8.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج حقل زهر إلى نحو 1.75 مليار قدم مكعب بحلول شهر أغسطس، بالإضافة إلى كيمات الغاز التي يطلقها حقلي طوروس" و"البيرة" غرب الدلتا.



وأوضح، أن النجاح الكبير الذي تحققه مصر خلق صدع في أماكن أخرى وعلى رأسها إسرائيل وقبرص، حيث كانت تعول الدولتين كثيرًا على التعاون مع مصر، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير لأوروبا عن طريق خطوط الأنانبيب في المياه العميقة أو تركيا، وبالتالي كان الطريق الأمثل هو مصر، ولكن بعد اكشتاف "نور" قد لا تحتاج القاهرة للتعاون مع أى دولة، لأن إنتاج حقلي "نور" و"زهر" يكفي لتغطية الطلب المحلي، وتصدير الفائض.



وتابع أن الأسواق المالية في قبرص وإسرائيل، تأثرت بشدة بالاكتشافات المصرية الجديدة، وأصبح هناك يقين بأن مستقبل الغاز في قبرص وإسرائيل لا يبدو مشرقًا كما كان، إلا أن مصر لم تنهي شركاتها الثنائية ومازالت في مرحلة تفاوض خصوصًا مع قبرص.

الأهرام:الفريق علي فهمي: تحديث منظومة الدفاع الجوي لحماية سماء مصرتحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد الـ 48 لقوات الدفاع الجوى والذى يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام ، ذلك اليوم من عام 1970 الذى اكتمل فيه بناء حائط الصواريخ فى ظروف بالغة التعقيد وتحت التأثير المباشر من طائرات العدو لمنع هذا العمل من الانتهاء، ولكن الإرادة المصرية التى لا تعرف المستحيل , أبت إلا أن يكتمل هذا الإنجاز والذى وصل لحد الإعجاز، وقضى على نظرية الذراع الطولى للطيران الإسرائيلى. وبهذه المناسبة عقد الفريق على فهمى محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الاحتفال بهذا اليوم هو بمثابة الوفاء والإجلال لكل شهداء الدفاع الجوى الذين ضحوا بأرواحهم حتى تعلو رايات النصر خفاقة دليلًا على العزة والكرامة وتأكيدا للنصر.