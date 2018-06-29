حكيم يشارك جمهوره لحظة تكريمه في مهرجان بيروت الدولي.. صور

شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من حفل تكريمه بمهرجان بيروت الدولي Biaf في دورته التاسعة والتي تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف، وذلك برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



ووصل حكيم إلى مطار بيروت صباح اليوم، وشارك جمهوره هذه اللحظات، وكذلك صور وصوله إلى مقر الحفل والتتويج بالجائزة.



ويختار مهرجان بيروت اسماء استطاعت أن تحقق طفرة في مجالات الفنون والسياسة والموسيقي والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.

