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اقتصاد

صندوق النقد يمنح مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:24 م
كريستين لاجارد، رئيس
كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي
رويترز
قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن مجلسه التنفيذي أتم مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما يسمح للسلطات المصرية بسحب 2.02 مليار دولار.

بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

تعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

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