اللجنة المنظمة لكأس العالم: ساسة بريطانيا مرحب بهم كأي مشجعين

قال أليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة الروسية المنظمة لبطولة كأس العالم الجمعة إن الساسة البريطانيين مُرحب بهم في روسيا مثل أي مشجعين آخرين لكرة القدم لحضور المباريات ودعم منتخب بلادهم.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى سوروكين قوله في مؤتمر صحفي تعقيبا على سؤال عما إذا كان وزراء بريطانيا مُرحب بهم في روسيا حال عدولهم عن القرار بعدم المجيء لمتابعة منتخب بلادهم في كأس العالم "أعتقد أننا أظهرنا للعالم بوضوح تام أننا نرحب بأي مشجع من أي دولة".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في منتصف شهر مارس الماضي في البرلمان إن أعضاء الحكومة البريطانية والعائلة المالكة لن يتواجدوا في مباريات منتخب انجلترا في بطولة كأس العالم في روسيا.

وأضاف المسؤول الروسي "المناخ يعكس حسن الضيافة والود في كل المدن".

وأردف يقول "سيكون مرحبا بهم مثل أي مشجعين وكل محبي كرة القدم ونستطيع أن نضمن هذا".