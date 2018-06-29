أيمن بدرة: أداء المنتخب كان صدمة بالنسبة للجميع.. فيديو

علق أيمن بدرة رئيس تحرير برنامج صدي الرياضة، علي أداء المنتخب الوطني فى مونديال روسيا .



وقال بدرة ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحق فى برنامج صدى الرياضة المذاع علي قناة صدي البلد، إن هزيمة منتخب مصر فى جميع المباريات بمثابة صدمة ولا أحد يصدق بما حدث ، وخاصة أننا لم نؤد أداء جيدا.



وأضاف أن الصدمة الأكبر بالنسبة لنا جميعا وفاة الراحل عبد الرحيم محمد من أرقى اللاعبين فى مصر، ولم يتحمل نتيجة المباراة.

