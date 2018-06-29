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كأس العالم

أيمن بدرة: أداء المنتخب كان صدمة بالنسبة للجميع.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:27 م
أيمن بدرة رئيس تحرير
أيمن بدرة رئيس تحرير برنامج صدي الرياضة
حسن العمدة
علق أيمن بدرة رئيس تحرير برنامج صدي الرياضة، علي أداء المنتخب الوطني فى مونديال روسيا .

وقال بدرة ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحق فى برنامج صدى الرياضة المذاع علي قناة صدي البلد، إن هزيمة منتخب مصر فى جميع المباريات بمثابة صدمة ولا أحد يصدق بما حدث ، وخاصة أننا لم نؤد أداء جيدا.

وأضاف أن الصدمة الأكبر بالنسبة لنا جميعا وفاة الراحل عبد الرحيم محمد من أرقى اللاعبين فى مصر، ولم يتحمل نتيجة المباراة.

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