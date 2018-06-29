عقوبة قاسية تنتظر لاعبي كوريا الجنوبية رغم الفوز على ألمانيا

يواجه لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بكوريا الجنوبية أزمة في بلادهم، حيث تستعد القيادات في البلاد لمعاقبة اللاعبين إثر فشلهم في بطولة كأس العالم من خلال تجنيدهم إجباريا في الجيش، وذلك رغم تحقيقهم فوزا مفاجئا على منتخب ألمانيا.



وبحسب موقع "يو اس اي توداي" الأمريكي، فإن التوجه في كوريا الجنوبية حاليا يشير إلى نية القادة بإلزام اللاعبين بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عامين وهو ما يمثل عقابا رادعا لهم وقد يؤثر بالطبع على مسيرتهم الرياضية، حيث ينص قانون الخدمة العسكرية بكوريا الجنوبية لعام 1949 على إلزام الشباب ما بين 18 و35 عاما بقضاء عامين في الخدمة الوطنية العسكرية.



وأضاف الموقع أن كوريا الجنوبية قد اتخذت قرارات سابقة كثيرة بإعفاء الرياضيين من التجنيد مثل ما حدث مع المنتخب المشارك في كأس العالم 2002 الذي تمكن من الوصول للدور النصف النهائي.



وأشار في تقريره إلى أن الحكومة الكورية لا يوجد لديها نية لإعفاء لاعبي المنتخب من الخدمة الوطنية في الجيش، خاصة عقب تشديد إجراءات الإعفاء في السنوات الأخيرة.



فيما أطلق بعد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لرئيس كوريا الجنوبية مون جي ان بالعفو عن لاعبي المنتخب الذين نجحوا في إقصاء المنتخب الألماني بطل كأس العالم، معلنين تضامنهم مع الفريق الذي وصفوه بـ"الناجح".