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فن

شاهد.. حكيم يشعل حماس الجمهور بـ حلاوة روح في مهرجان Biaf

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:31 م
صدى البلد
سعيد فراج
قام نجم الأغنية الشعبية حكيم بتقديم فقرة غنائية عقب تكريمه بمهرجان بيروت الدولي Biaf في دورته التاسعة والتي تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف، إذ أشعل حماس الحضور بأغنية "حلاوة روح" التي تفاعل معها الحضور بحرارة.

وقدم حكيم عددا من أغانيه عقب تكريمه واستلام جائزة المهرجان، الذي يقام برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحرص على مشاركة جمهوره لحظات التكريم لحظة بلحظة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

ووصل حكيم إلى مطار بيروت صباح اليوم، وشارك جمهوره هذه اللحظات، وكذلك صور وصوله إلى مقر الحفل والتتويج بالجائزة.

ويختار مهرجان بيروت اسماء استطاعت أن تحقق طفرة في مجالات الفنون والسياسة والموسيقي والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.


الفنان القدير #حكيم يغني أغنيته #حلاوة_روح

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شاهد.. حكيم يشعل حماس الجمهور بـ حلاوة روح في مهرجان Biaf
شاهد.. حكيم يشعل حماس الجمهور بـ حلاوة روح في مهرجان Biaf
شاهد.. حكيم يشعل حماس الجمهور بـ حلاوة روح في مهرجان Biaf
شاهد.. حكيم يشعل حماس الجمهور بـ حلاوة روح في مهرجان Biaf

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